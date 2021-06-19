تراند الفن: الفنانة “سميرة عبدالعزيز” التي تعرضت للسب والإهانة من “محمد رمضان” تكشف عن موقفها من مقاضاته

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : رفضت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز رفع دعوى قضائية ردا على هجوم الفنان محمد رمضان عليها وسبه لها، قائلة: “المسامح كريم وهو زي ابني”.

وحول عدم تقدمها ببلاغ “سب وقذف” ضد محمد رمضان، قالت “لا مش للدرجة دي.. أكيد مش هروح أعمل فيه محضر علشان شتمني المسامح كريم ومحمد زي ابني علشان كدا أنا مسمحاه وإحنا الكبار لازم نسامح ونستحمل”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: “والله أنا ما أعرفه وعمرنا ما تقابلنا ولا عمري شفته ولا حتى جمع بينا شغل.. الحاجة الوحيدة اللي حصلت إنه اتعرض عليا دور معاه في عمل ورفضته لكن مفيش بينا أي أعداء أو خصومة”.

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها ليست غاضبة من رمضان، “ربنا يسامحه وأنا مسمحاه وربنا يوفقه ويعمل أدوار حلوة وأنا مش زعلانة منه خالص”.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز، قد كشفت في تصريحات سابقة عن توجيه الفنان محمد رمضان شتائم لها حيث قالت “لقيته بيبعتلي ويقولي ياحقيرة ياشحاتة أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وانتي أجرك 20 ألف جنيه”.

كما أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، على أن الشتائم التي وجهت لها ليست عبر رسائل خاصة وإنما كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أصدقائها أرسلها لها.