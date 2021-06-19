تراند الفن: زغاريد في 12 منزلا.. أوائل إعدادية الشرقية: فرحنا أهلنا وحققنا هدفنا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 مساءً - عمت الأفراح والزغاريد في منازل أوائل الشهادة الإعدادية الـ12 بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حيث توافد الأقارب والجيران لتهنئة الطلاب وأسرهم، بعد إعلان تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى.

«محمد»: كنت أتوقع التفوق وفرحت أهلي

قال الطالب محمد أسامة سيد أحمد عبده، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، والحاصل على المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة، إنه كان يتوقع حصوله على مركز متقدم في نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأشار إلى أنه كان يجتهد في مذاكرة دروسه وخصص أكثر من 8 ساعات في اليوم للمذاكرة. مضيفا أنه يطمح أن يلتحق بكلية الهندسة بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة، ومضى قائلاً: «التفوق هو نتيجة طبيعة للاجتهاد وتوفيق الله عز وجل، وهو أمل أسعى لتحقيق من إدخال الفرحة والسرور على عائلتي وتحقيق ذاتي».

الاجتهاد في المذاكرة

وأضاف الدكتور أسامة سيد أحمد عبده، والد الطالب محمد، أنه ابنه محمد كان يجتهد كثيراً في المذاكرة، حتى أنه كان يشفق عليه من كثرة المذاكرة، ولكنه كان يصر على تحصيل دروسه، والتفوق على مستوى المحافظة والجمهورية، وتابع: «أتمنى أن ينجح في تحقيق ما يريد في المستقبل، ويصبح شخصاً ناجحاً يفيد المجتمع ويفيد نفسه».

«منة»: لكل مجتهد نصيب

«الحمد لله ولكل مجتهد نصيب وربنا مبيضيعش تعب حد»، بتلك الكلمات بدأت الطالبة منه رضا عبد الغفار محمد، بمدرسة يحيى نصر محمد عطية الإعدادية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والحاصلة على المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بمجموع 280 درجة.

وأضافت أن أي شخص يجتهد سيكافئه الله عز وجل، لافتةً إلى أن والدها ووالدتها قدما لها الدعم النفسي والمعنوي، وساعداها لمذاكرة دروسها، مشيرةً إلى أنها كانت تخصص من 4 إلى 6 ساعات لمذاكرة دروسها يومياً.

والد منه: الله كلل تعبها بالتفوق

وقال رضا عبد الغفار محمد، معلم لغة فرنسية، والد منه، إن ابنته اجتهدت وقامت بدروها كطالبة على أكمل وجه، وكلل الله جهودها بالنجاح والتفوق، مضيفاً أنه يحرص هو وزوجته على تربية أبنائهم تربية سليمة، وتوجيههم توجيهاً سليماً منذ صغرهم، ومساعدتهم لحل أي مشكلة تواجههم.

«سما»: كنت بذاكر 7 ساعات وربنا كرمني

وقالت الطالبة سما صبري محمد زين العابدين، بمدرسة فاقوس الإعدادية بنات، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، إنها شعرت بسعادة بالغة بعد حصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، واضافت أنها ستسعى لمواصلة التفوق من أجل الالتحاق بكلية الطب في المستقبل، لتصبح طبيبة مثل والدها.

ولفتت إلى أن سعادتها تضاعفت بعدما رأت السعادة على وجه والدتها، أثناء إبلاغها باتصال المحافظ بهم لإخبارهم بحصولها على المركز الأول، وتابعت: «ربنا يقدرني وأفرح أهلي دائماً».

وأكدت أنها كانت تخصص نحو 6 أو 7 ساعات لمذاكرة دروسها، مشيرةً إلى أن والدتها كانت تساعدها في المذاكرة، وتراجع معها الدروس أولاً بأول، لافتةً إلى أنه خلال فترة الامتحانات، لم تشعر بأي قلق أو خوف، حيث ذاكرت دروسها جيداً.

واعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، صباح اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021، بنسبة نجاح بلغت 81.85%، حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالباً وطالبة، حضر منهم 114466 طالباً وطالبة.

أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية

– سما صبري محمد زين العابدين، مدرسة فاقوس الإعدادية بنات، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، المركز الأول بمجموع 280 درجة.

– محمد أسامة سيد أحمد عبده، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– مي إبراهيم عبد الرحيم الصادق، مدرسة الفاروق الخاصة، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– مريم هاني مصطفى جودة، مدرسة كرديدة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– روان وليد مغاوري، مدرسة أحمد جوده سعد الإعدادية بنات، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– رؤى عبد المنعم صبحي عطية، مدرسة طاهرة حميد الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– آلاء محمود شعبان، مدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسي بشبرا صورة، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– سلمي السيد أحمد أحمد، مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الشيخ «دويدة للتعليم الأساسي»، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– سلمى عاطف محمد أحمد جاد، مدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– منه رضا عبد الغفار محمد، مدرسة يحيى نصر محمد عطية الإعدادية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– حنان أسامة محمد العدروس، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية الخاصة، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

– أحمد صلاح السيد حسن، مدرسة سنتريس للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.



