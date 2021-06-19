شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية في المملكة

عروض هايبر بنده الأسبوعية في المملكة، يقدم هايبر بنده عدد من العروض الأسبوعية بأسعار خيالية، يوفر هايبر بنده تخفيضات بأقل الأسعار داخل السعودية، لا تحمل هم الفاتورة بعد اليوم مع شركة بنده، يمكنك الاختيار من بين منتجات شركة بنده العديدة وبين تشكيلة أخرى كبيرة من السلع بأقل الأسعار في الأسواق المحلية، هايبر بنده يتحداك إذا وجدت أي سلعة في أي مكان أخر داخل المملكة بسعر أقل من بنده، وإذا وجدت فإن بنده تعطيك 10 أضعاف الفرق كاش، حيث يضمن لك الهايبر أقل سعر، كما أن العروض بدأت داخل الهايبر منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 ذو القعدة وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم والموافق 12 ذو القعدة 1442 هـ أو حتى نفاد الكمية.

عروض هايبر بنده:

احصل على زيتون اخضر مغربي بالليمون مشكل / سيجالو / بالثوم مقدم من بنده ضمن العروض الأسبوعية.

حيث يأتي بسعر 6.95 ريال سعودي، وهذا للوزن المقدر بحوالي 500 جرام، وللزيتون الأخضر عدة فوائد تجعلك تحصل علية ومنها:

الزيتون غني بالعناصر المضادة للحساسية ويعمل على تخفيف استجابة الخلايا للهيستامين، ومن المعروف أن الإفراط في إفراز هذه الخلايا يسبب الحساسية. كما يعمل الزيتون أيضاً على تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم. ويساعد الزيتون على التقليل من آثار أمراض الربو وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

يمكنك شراء طبق بيض أبيض فقيه، بعدد 30 حبة كبيرة، بسعر رائع من بنده 12.50 ريال سعودي للطبق، وللبيض أيضاً عدة فوائد ومنها:

البيض يعد من المصادر الجيدة للبروتينات. يعتبر البيض من المأكولات المشبعة ذات قيمة غذائية عالية لما يوجد به من أحماض أمينيه متعددة. وأيضاً يحتوي البيض على الحديد والفيتامينات التي تعمل على بناء عضلات الجسم بشكل سليم. كما أن البيض غني بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة والتي تعمل على منع تلف الأنسجة مما يحافظ على سلامة العضلات وقوتها.

يقدم هايبر بنده عروض على اللحوم والتي تأتيك طازجة يومياً، اللحوم لها فوائد عديدة مما يجعلك تحصل عليها بأي ثمن ولكن مع ذلك بنده تقدمها لك بأسعار مخفضة.

فيقدم لك بنده كيلو اللحم الجملي الخالي من العظم بسعر 29.95 ريال سعودي. وسعر كيلو قطع لحم الجمل بالعظم بسعر 22.95 ريال سعودي. سعر خروف رفيدي كامل ( من 11 إلى 15 كجم ) بسعر 699.95 ريال سعودي.

كما توفر لك بنده خدمات خاصة في قسم اللحوم ومنها: