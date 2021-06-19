فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشيءون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن زيارته اليوم إلى قرية أبو حزام في قنا، وذلك على هامش أحداث العنف التي شهدتها مؤخرًا القرية، وراح ضحيتها 12 شخصا وإصابة 5 آخرين، تعكس الدور الاجتماعي الذي يتبناه مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي.
وطالب بكري في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، بالاحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع، موجهاُ الشكر إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخلية على دورهم ودعمهم للأمن والاستقرار.
وكان النائب البرلماني مصطفى بكري، توجه اليوم السبت، إلى قرية أبو حزام في قنا، وذلك بعد أحداث العنف التي شهدتها مؤخرًا، برفقة النائب محمد كمال موسى وحسين بجاتو والداعية عبدالمعطي أبوزيد والداعية أحمد الكلحي، وعدد من عمد ومشايخ البلاد، ديوان العوامر وديوان السعدية وديوان أبو الريش، وديوان الحج عبد الصبور والد أحد الضحايا، وحضر اللقاء العشرات من رموز العائلات وشبابها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البرلمان يتدخل لإنهاء خصومة عائلات قرية أبو حزام في قنا (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.