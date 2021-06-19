تراند الفن: البرلمان يتدخل لإنهاء خصومة عائلات قرية أبو حزام في قنا (خاص)

قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشيءون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن زيارته اليوم إلى قرية أبو حزام في قنا، وذلك على هامش أحداث العنف التي شهدتها مؤخرًا القرية، وراح ضحيتها 12 شخصا وإصابة 5 آخرين، تعكس الدور الاجتماعي الذي يتبناه مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي.

وطالب بكري في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، بالاحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع، موجهاُ الشكر إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخلية على دورهم ودعمهم للأمن والاستقرار.

وكان النائب البرلماني مصطفى بكري، توجه اليوم السبت، إلى قرية أبو حزام في قنا، وذلك بعد أحداث العنف التي شهدتها مؤخرًا، برفقة النائب محمد كمال موسى وحسين بجاتو والداعية عبدالمعطي أبوزيد والداعية أحمد الكلحي، وعدد من عمد ومشايخ البلاد، ديوان العوامر وديوان السعدية وديوان أبو الريش، وديوان الحج عبد الصبور والد أحد الضحايا، وحضر اللقاء العشرات من رموز العائلات وشبابها.