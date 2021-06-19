تراند الفن: سرعة الوصول منعت خسائر فادحة.. إخماد حريق بمصنع في أوسيم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مصنع بلاستيك بمركز أوسيم شمال المحافظة، مساء السبت. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المنشآت بقرية الزيدية. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة الرائد محمد نير رئيس قطاع إطفاء الشمال. وتبين أن المصنع مكون من 4 طوابق، مخصص لإنتاج المواد البلاستيكية وتحديدا “برطمانات – جراكن”، وتم حصر الحريق في مساحة 30 مترا من المخزن دون خسائر في الأرواح بفضل سرعة وصول رجال الإطفاء. وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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