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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت الوطن 9 زيارة
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يتمنى خالص التوفيق والسداد لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، في مهمتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه بحث معها سبل دفع العلاقات المصرية الليبية بمختلف المجالات والجهود المتواصلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون والتنسيق بما يلبي التطلعات الشعبين المصري والليبي الشقيقين.
وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الليبية، أنه من خلال هذا التعاون نسعى لصون مصالح الشعب الليبي والمصري المشتركة في ظل الصلات التاريخية الوثيقة التي تربطهما، موضحا: «اتفقنا على تكثيف إطار التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، تحقيقا لهذا الغرض وبما يترجم الإرادة السياسة لدى دولنا في تطوير العلاقات والشراكة والتعاون إلى واقع ملموس».
وجدد وزير الخارجية المصري، في هذا السياق، التأكيد على دعم مصر للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا المتمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، لأداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك جهود الأشقاء الليبين في استعادة أمن واستقرار وسيادة ووحدة أراضي بلادهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الخارجية: نسعى للارتقاء بعلاقتنا مع ليبيا بما يصون مصالح الشعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.