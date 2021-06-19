تراند الفن: وزير الخارجية: نسعى للارتقاء بعلاقتنا مع ليبيا بما يصون مصالح الشعبين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يتمنى خالص التوفيق والسداد لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، في مهمتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه بحث معها سبل دفع العلاقات المصرية الليبية بمختلف المجالات والجهود المتواصلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون والتنسيق بما يلبي التطلعات الشعبين المصري والليبي الشقيقين.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الليبية، أنه من خلال هذا التعاون نسعى لصون مصالح الشعب الليبي والمصري المشتركة في ظل الصلات التاريخية الوثيقة التي تربطهما، موضحا: «اتفقنا على تكثيف إطار التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، تحقيقا لهذا الغرض وبما يترجم الإرادة السياسة لدى دولنا في تطوير العلاقات والشراكة والتعاون إلى واقع ملموس».

وجدد وزير الخارجية المصري، في هذا السياق، التأكيد على دعم مصر للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا المتمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، لأداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك جهود الأشقاء الليبين في استعادة أمن واستقرار وسيادة ووحدة أراضي بلادهم.