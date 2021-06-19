تراند الفن: أرصدة التمويل العقاري من الشركات تتجاوز 9.1 مليار جنيه بنهاية أبريل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت الوطن 2 زيارة

بلغ إجمالى قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى شركات التمويل العقارى 9.109 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2021 مقارنة بـ6.348 مليار جنيه فى أبريل 2020، بنسبة نمو 43.5% على أساس سنوى. وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال أبريل 2021 بلغ نحو 207.6 مليون جنيه مقارنة بـ62.7 مليون جنيه فى أبريل 2020، بنسبة نمو 231.1%. وأوضح تقرير الأداء الشهرى للأنشطة المالية غير المصرفية، أن إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى سجل 139 مليون جنيه خلال أبريل 2021 مقابل 33 مليون جنيه فى نفس الشهر بالعام الماضى بارتفاع 321%. وأشار التقرير إلى أن إجمالى عقود التمويل العقارى سجلت نمواً بنسبة 128.9%، لترتفع إلى 190 عقداً بنهاية أبريل 2021 مقارنة بـ83 عقداً بنهاية أبريل 2020. وبحسب التقرير، ارتفع إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2021، بنسبة 154.8%، ليصل إلى 1.910 مليار جنيه بنهاية أبريل مقارنة بـ750 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما سجل إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى نمواً بنسبة 1022.9% خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 786 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2021 مقابل 70 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020.

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