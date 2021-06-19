تراند الفن: تمثال مرعب يثير الذعر بأحد الشوارع المصرية .. والكشف عن حقيقته

صحيفة المرصد : علق مصدر أمني مصري على ظهور تمثال مرعب في أحد شوارع الإسماعيلية يجسد شبح الموت المشهور في أفلام الرعب الأمريكية.

ونفى المصدر صحة الأنباء المتداولة عن الواقعة، مبينا أن “حقيقة الأمر تتمثل في قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، باستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية”. وفقاً لـموقع “الأهرام”

وتفاجأ سكان المنطقة أمس الجمعة بتمثال بملامح غير واضحة في شارع متفرع من شارع شبين على بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

والتمثال عبارة عن رجل مغطى بالأوشحة، ورأسه صغير، وهي ملامح وصفها المواطنون بالقبيحة، ما بث الخوف في قلوب المارة بالمنطقة.