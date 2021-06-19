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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : علق مصدر أمني مصري على ظهور تمثال مرعب في أحد شوارع الإسماعيلية يجسد شبح الموت المشهور في أفلام الرعب الأمريكية.
ونفى المصدر صحة الأنباء المتداولة عن الواقعة، مبينا أن “حقيقة الأمر تتمثل في قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، باستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية”. وفقاً لـموقع “الأهرام”
وتفاجأ سكان المنطقة أمس الجمعة بتمثال بملامح غير واضحة في شارع متفرع من شارع شبين على بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.
والتمثال عبارة عن رجل مغطى بالأوشحة، ورأسه صغير، وهي ملامح وصفها المواطنون بالقبيحة، ما بث الخوف في قلوب المارة بالمنطقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تمثال مرعب يثير الذعر بأحد الشوارع المصرية .. والكشف عن حقيقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.