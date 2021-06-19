فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن ملابسات جديدة في حريق مصنع بلاستيك بأوسيم شمال المحافظة. وتبين بالفحص اندلاع حريق مماثل منذ شهر، فضلا عن اتهام مالك المصنع لشقيقه بالوقوف وراء الحريق الذي وقع مساء اليوم السبت. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بقرية الزيدية. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة الرائد محمد نير رئيس قطاع إطفاء الشمال. وتبين أن المصنع مكون من 4 طوابق، مخصص لإنتاج المواد البلاستيكية وتحديدا “برطمانات – جراكن”، وتم حصر الحريق في مساحة 30 مترا من المخزن دون خسائر في الأرواح بفضل سرعة وصول رجال الإطفاء. وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كلاكيت تاني مرة واتهام صادم.. مفاجأة في حريق مصنع بلاستيك بأوسيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.