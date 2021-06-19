فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - فاز المنتخب الألماني على نظيره منتخب البرتغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “بوشكاش أرينا” منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.
افتتح التسجيل في المباراة، نجم منتخب البرتغال والهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15 بعد هجمة مرتدة منظمة وبصناعة ديوجو جوتا، وفي الدقيقة 34 تعادل لمنتخب ألمانيا مدافع البرتغال روبن دياز بهدف عكسي في مرماه بعد كرة عرضية ليسكنها في شباك باتريسيو، وسجل الهدف الثاني لصالح منتخب ألمانيا رافائيل جوريرو مدافع البرتغال أيضًا بنيران صديقة في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 51، ثم أضاف زميله روبن جوسينس الهدف الرابع للمانشافت في الدقيقة 60، ثم اختتم الأهداف في المباراة ديوجو جوتا في الدقيقة 67 لصالح منتخب البرتغال، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لصالح ماكينات ألمانيا.
وبهذا الفوز تشتعل المجموعة السادسة والنارية وبعد تعادل المجر وفرنسا أيضًا في نفس المجموعة خلال المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت.
ويعرض لكم موقع “القاهرة 24” ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية:
1ــ فرنسا (4 نقاط).
2ــ ألمانيا ( 3 نقاط).
3ــ البرتغال ( 4 نقاط ).
4ــ المجر (نقطة واحدة).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ألمانيا تفوز على البرتغال برباعية وتشعل المجموعة في “يورو 2020” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.