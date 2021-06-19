تراند الفن: ألمانيا تفوز على البرتغال برباعية وتشعل المجموعة في “يورو 2020”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 08:09 مساءً - فاز المنتخب الألماني على نظيره منتخب البرتغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “بوشكاش أرينا” منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

افتتح التسجيل في المباراة، نجم منتخب البرتغال والهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15 بعد هجمة مرتدة منظمة وبصناعة ديوجو جوتا، وفي الدقيقة 34 تعادل لمنتخب ألمانيا مدافع البرتغال روبن دياز بهدف عكسي في مرماه بعد كرة عرضية ليسكنها في شباك باتريسيو، وسجل الهدف الثاني لصالح منتخب ألمانيا رافائيل جوريرو مدافع البرتغال أيضًا بنيران صديقة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 51، ثم أضاف زميله روبن جوسينس الهدف الرابع للمانشافت في الدقيقة 60، ثم اختتم الأهداف في المباراة ديوجو جوتا في الدقيقة 67 لصالح منتخب البرتغال، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لصالح ماكينات ألمانيا.

وبهذا الفوز تشتعل المجموعة السادسة والنارية وبعد تعادل المجر وفرنسا أيضًا في نفس المجموعة خلال المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت.

ويعرض لكم موقع “القاهرة 24” ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية:

1ــ فرنسا (4 نقاط).

2ــ ألمانيا ( 3 نقاط).

3ــ البرتغال ( 4 نقاط ).

4ــ المجر (نقطة واحدة).

لازلو كلينهيسلر أفضل لاعب في مباراة المجر وفرنسا في “يورو 2020”