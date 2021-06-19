نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل برامج VPN للايفون لفتح المواقع المحجوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج VPN للايفون … العديد من الأشخاص يقومون بالبحث عن البرامج التي تساعدهم في فتح المواقع المحجوبة على جميع شبكات الإنترنت، حيث يساعد هذا البرنامج في القيام بعملية التصفح الأمن والتي لا يسهل اتباعها.

ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عملية تشفير خاصة بعملية الاتصال بالإنترنت، ويتم إخفاء الهوية، وهذا ما تعمل على تقديم برامج ال VPN .

والتي تساعد على تغير رقم ال IP الذي يقوم بالعمل عليه من قبل المستخدم، البرنامج يعمل على تشفير البيانات الخاصة بعملية الاتصال المتنقلة وهذا من خلال المستخدمة وإليه.

افضل برامج VPN للايفون

عملت أغلب المتصفحات على حجب العديد من المواقع وهذا بسبب شروط وسياسات المتصفح، لهذا تكون طريقة فتح المواقع بعرف من الطرق المثالية التي تم تزويدها بتقنية ال VPN، هذا البرنامج من أفضل البرامج المنتشرة والمعروفة عالميًا في فتح المواقع المحجوبة والتي تساعدك في تشغيل الكثير من المواقع دون قيود.

برنامج Hotspot Shield

إنه البرنامج الأول الذي عملت شركة AnchorFree، Inc على تقديمه، وهو يعرف بأنه عبارة عن مجموعة من الخدمات المقدمة من ال VPN والتي تسهل على الجميع إنشاء عملية اتصال بي إن.

الاتصال يكون محمي بالكامل من عمليات التتبع، ويسهل عليك أن تقوم بالوصول إلى العديد من الأجهزة التي يمكن أن يصل عددها إلى 5 أجهزة في نفس الوقت، يصل الحد الأقصى للنطاق الترددي التابع للبرنامج 500 ميغابايت في نفس اليوم، التطبيق يمكن تحميله على جميع هواتف الأيفون والأيباد.

برنامج Tunnel Bear

عندما تقوم بالبحث عن أفضل برامج ال VPN لتحميلها على هاتف الايفون، يكون إليك هذا البرنامج يعتبر من أهم البرامج المجانية المقدمة باحترافية لتعمل على فتح جميع المواقع المحجوبة.

يسهل عليك أن تقوم بالحصول على الإصدار المدفوع من هذا البرنامج ولكنه يحتوي على العديد من المزايا الإضافية التي لا توجد في التطبيق المجاني، الإصدار المجاني يعمل على تقديم 500 ميجا بايت شهريًا، ولكن يمكن استعمال العديد من الخدمات الإضافية، وهي تشفير الاتصال وعملية تأمين البيانات، يسهل تنزيل البرنامج بسهولة.

برنامج Speedify

هذا يعد من البرامج الحاصلة على المرتبة الثانية وهو مقدم بالمجان حيث يعمل على تقديم الخدمات المميزة، التي تسهل عليك عملية تأمين الاتصال.

البرنامج يساعدك في فتح جميع المواقع المحجوبة التي توجد في بلدك، وهو من البرامج التي توفر لك 5 ميغابايت شهريًا تساعد على نقل البيانات وهذا عن طريق الإصدار المقدم بالمجان.

يعد التطبيق من البرامج القوية التي تساعد على حماية وتشفير عملية التصفح عن طريق الإنترنت وتعد عملية تنزيل البرنامج من الأمور السريع والبسيطة فهو تطبيق مجاني.

ProtonVPN

هذا البرنامج الأخير المقدم من قائمة برامج VPN وهو من البرامج المجانية التي يمكن تحميلها على هواتف الايفون.

البرنامج يعمل على تقديم خدمات غير محددة، وهذا يعني أنه من الممكن استخدام التطبيق لعدد لا حصر له من البيانات، وهو غير محدد مثل البرامج السابقة.

ولكن التطبيق لا يمكن أن يتم استعمالها على أكثر من هاتف فقط يتم استخدامه على هاتف واحد، لهذا يمكنك استخدامه على جهاز واحد فقط ليعمل بشكل مثالي.