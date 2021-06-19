شوف عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات

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عروض جرير السعودية 2021م، متجر جرير يقدم مجموعة من العروض على هواتف المحمول في المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة وأكدت أن هذه التخفيضات قد تصل إلى 40%، ومكتبة جرير تقدم دائماً عروضاً متنوعة فلا تقتصر فقط على الهواتف بل أنها تقدم عروضاً على الأجهزة الكهربائية والشاشات وأجهزة أيفون وغير ذلك. عروض جرير السعودية خصومات مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية 2021م: تخفيضات جرير وصل سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 10، 5 جي والذي يتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 799 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف شاومي مي ريدمي نوت 10 برو، والذي يتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 1099 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر هاتف شاومي مي 11 لايت بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 1159 ريال سعودي.

فيفو اكس 60 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود منتصف الليل وصل سعره داخل متجر جرير إلى 2999 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة حجم “128 جيجابايت باللون الرمادي إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5149 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي إلى 4599 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5399 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي إلى 4599 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5399 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون البرونزي إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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