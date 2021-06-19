شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 60% تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية 2021م، هايبر بنده من المتاجر التي ذاع صيتها في أرجاء المملكة العربية السعودية فمن خلال المتجر يمكنكم شراء أفضل أنواع اللحوم على سبيل المثال مكعبات لحم بقري برازيلي وروستو ومفروم بقري أسترالي بالإضافة إلى أن هايبر بنده يقوم بتقديم عروضاً على الدواجن والأجبان وبالتالي الأسماك، وفي هذا المقال سنتعرف سوياً على تخفيضات هايبر بنده في السعودية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده في السعودية 2021م: تخفيضات بنده شيبس دوريتوس تورتيلا، كرانشي الجبنة شيتوس وصل سعرها إلى 8.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية صدور دجاج طرية ساديا وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 28.50 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عافية وصل سعره إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي.

مياه بنده 40×330 مل وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.50 ريال سعودي.

جبنة مربعات كيري وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 27.25 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور وصل سعره إلى 44.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 72.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات بنده على مكعبات لحم بقري برازيلي، كولومبي وصل سعره إلى 25.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم وصل سعر روستو بقري برازيلي إلى 34.95 ريال سعودي.

مفروم بقري أسترالي وصل سعره إلى 38.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كفتة بقري أسترالي إلى 36.96 ريال سعودي.

وصل سعر الدجاج المتبل باربكيو الأسياح إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.50 ريال سعودي.

قوانص دجاج اليوم وصل سعرها إلى 4.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 60% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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