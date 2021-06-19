شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا الأسبوعية وأعلى الخصومات على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الترفيه، اكسترا واحد من الأسواق الإلكترونية المتقدمة دائماً بعروضها وتخفيضاتها المثالية التي يستطيع العميل أن يحصل عليها بسرعة كبيرة بعد الدخول على صفحة اكسترا الرسمية، حيث أنه يقدم لكم أحدث الجوالات والأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة الترفيه وغيرها من الأجهزة الكبيرة والصغيرة فكل ما تحتاجون له تجدونه بكل سهولة بضغطة زر واحدة.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا على أجهزة الكمبيوتر الحديثة، نقدم لكم عروض جديدة ومتطورة تساعدكم في أداء أعمالكم بأعلى الخصومات:

تخفيضات اكسترا آبل ماك بوك برو 2019 كوراي 7 رام 16 جيجا بايت 16 بوصة باللون الرومادي والأكثر مبيعاً 10999 ريال سعودي، آبل ماك ايريوك 2017 كوراي 5 رام 8 جيجا بايت 13.3 بوصة باللون الفضي متوفر بخصم 16% ويصبح 3999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم أبل ماك بوك برو تاتش بار 2019 كوري أي 7، 512 جيجا بايت 16 بوصة باللون الفضي وهو الأكثر مبيعات بالمتجر 10999 ريال سعودي، آبل ماك بوك برو 2020، 13 بوصة 8 جيجا بايت 512 جيجا بايت تاتش بار باللون فضي 7299 ريال سعودي.

ميكروسوفت سيرفس برو 3 كوراي 7، رام 16 جيجا بايت 13.5 أسود اللون 7099 ريال سعودي، ميكروسوفت سيرفس لابتوب 3، 13 كوراي 5 شاشة 13.5 بوصة باللمس بلاتينوم الأكثر مبيعاً 4599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا على الجوالات، تعتبر واحدة من أفضل العروض المقدمة من متاجر اكسترا: