شوف عروض بنده تصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن

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تخفيضات بنده لهذا الأسبوع 2021م ينتظر الكثير من المواطنين العروض المقدمة من هايبر بنده والتي تشمل المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والتي تقدم بخصومات كبيرة جداً من أجل أن يستفاد منها مواطني المملكة العربية السعودية، وهذه العروض تكون بالفعل في جميع أسواق بنده في مدن المملكة المختلفة على سبيل المثال الرياض والخبر ومكة. تخفيضات بنده في السعودية وصل سعر جبن شيدر علب المراعي “113 جم” إلى 7.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 11 ريال سعودي. جبن موزاريلا مبشورة المراعي “200 جم” وصل سعره داخل هايبر بنده إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21 ريال سعودي. جبن بالقشطة مربعات المراعي 6 قطع وصل سعره داخل هايبر بنده إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 19.80 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده سعر لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي “400 جم” وصل إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 12.50 ريال سعودي. عروض بنده اليوم زبدة طبيعية غير مملحة المراعي “400 جم” وصل سعرها داخل بنده إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 10.50 ريال سعودي. عسل طبيعي الزهور المراعي وصل سعره إلى 25.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.95 ريال سعودي. عصير المراعي “1.5 لتر” وصل سعره بعد العرض إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11 ريال سعودي. كوسة الطبخ وصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 11.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16.50 ريال سعودي. بذور دوار الشمس محمصة ومملحة وصل سعرها إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 16.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده تصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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