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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت مصراوي 10 زيارة
القاهرة – (أ ش أ):
أكد، وزير الخارجية، سامح شكري دعم مصر لجهود الأشقاء الليبيين، لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
ورحب شكري بنظيرته الليبية في زيارتها الأولى إلى القاهرة، منذ توليها مهام منصبها، متمنيا لها خالص التوفيق والسداد فى مهمتها.
وأشار شكري إلى أن مباحثاته مع المنقوش تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع، بما يلبي طموحات الشعبين، إلى جانب مساندة جهود الأشقاء الليبيين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر تؤكد دعمها لجهود الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.