تراند الفن: غدا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي وممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الأحد، كلًا من هشام الدين حسين، وزير خارجية ماليزيا، لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

كما يستقبل وزير الخارجية، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سفن كوبمانس، بمقر وزارة الخارجية.

ويبحث شكري مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام تطورات الأوضاع في فلسطين وتثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية تفاوضية شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.