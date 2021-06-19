فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 8 زيارة
يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الأحد، كلًا من هشام الدين حسين، وزير خارجية ماليزيا، لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.
كما يستقبل وزير الخارجية، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سفن كوبمانس، بمقر وزارة الخارجية.
ويبحث شكري مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام تطورات الأوضاع في فلسطين وتثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية تفاوضية شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غدا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي وممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.