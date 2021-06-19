تراند الفن: التعليم العالي: بدء اختبارات القدرات للطلاب بعد امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 مساءً - قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نظام اختبار القدرات التي ستنظمه عدد من الجامعات بمختلف تخصصاتها، سيكون قبل بدء التنسيق الإلكتروني لدخول الجامعات، وبمجرد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، سيبدأ الطلاب كلا على حسب رغباته في الخضوع لاختبارات القدرات بالكليات التي يرغبون بالالتحاق بها مستقبلا.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة قررت بدء امتحان القدرات للقبول بالجامعات بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وستعلن الجامعات المختلفة والكليات المختصة امتحانات القدرات الخاصة بها، وأنه تمت إضافة السياحة والفنادق والتمريض لقائمة امتحان القدرات الخاصة.

وتابع: «أدينا فرصة للكليات أنها تعمل جداول ليها لمنع التزاحم خلال امتحان القدرات الخاص بطلاب الثانوية العامة، علشان الفترة هتكون قليلة من انتهاء امتحان الثانوية وإعلان النتيجة، وهيكون في أعداد ضخمة من الطلاب ستقوم بالخضوع لاختبار القدرات، وستبدا الامتحانات مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة».

وفيما يخص مبادرة «أدرس في مصر»، أشار إلى أنه خلال السنوات الماضية نجحت الوزارة في رفع معدلاتها عبر استقطاب المزيد من الطلبة للدراسة في مصر، إلا أنه مع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، جرى اعتماد تقديم إلكرتوني للطلاب الوافدين، ومن خلاله سيتمكن الطالب باختيار تخصص دراسته مع علمه بالمواد التي سيقوم بدراستها مستقبلا.

واختتم: «النظام ده بيسهل على الطلاب، والطالب بيبعت كل الأوراق الخاصة به وهو قاعد في بيته، وبيتعرف على تخصصه من قبل دراسته حتى يتخير التخصص الجديد الذي يرغب في الدراسة به».