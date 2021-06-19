تراند الفن: «المراسم» و«مارينا» تتعاقدان مع «روتانا» لتشغيل وحدات فندقية بالقاهرة والساحل الشمالي

تعاقدت شركة المراسم مع شركة «روتانا» لإدارة وتشغيل الفنادق، وذلك لإدارة وحدات وغرف فندقية فى مشروعات تابعة لها بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى.

وقالت الشركة فى بيان: «يأتى هذا التعاقد بما تمتلكه شركة روتانا من خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، بهدف تحقيق أعلى عائد للاستثمار، وتقديم خدمة فاخرة بمزايا تنافسية جذابة، حيث يعد المشروع الأول الذى تم التعاقد عليه هو فندق ووحدات فندقية روتانا ليك ريزيدنس داخل مشروع فيفث سكوير». وتتيح الشركة للوحدات الفندقية نظام (شريك المراسم) للاستثمار فى هذا المشروع، بعد أن لاقى بالفعل رواجاً كبيراً فى السوق المصرية. وأضافت: «أما مشروع مارينا باى فى مارينا العلمين بالساحل الشمالى، فهو أحدث مشروعات شركة مارينا واى لاجون، ومقام على مساحة 14.120 متراً، فى موقع متميز بمركز مارينا العلمين السياحى، وتطل جميع غرف الفندق والوحدات الفندقية على البحر والبحيرات برؤية كاملة، مع شاطىء خاص».

وأضافت شركة المراسم أن وحدات المشروعين تمتاز بأنها كاملة التجهيز بمواصفات عالية الجودة، بالإضافة إلى التنوع فى المساحات وإتاحة مجموعة متميزة من الخدمات الفندقية الأساسية والترفيهية من أجل توفير كافة سبل الراحة الممكنة لقاطنى الوحدات، فضلاً عن موقعها المتميز بالقرب من جميع المناطق الحيوية والخدمية.

من جهته، أعرب ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا، عن اعتزازه بالثقة الغالية التى منحتها شركة «المراسم»، والممثلة فى الدكتور خالد بن لادن، وأعضاء الشركة، على الثقة الغالية التى منحوها لـ«روتانا» لإدارة هذه المشاريع السياحية والمميزة بجمهورية مصر العربية. وأضاف النويس: «لطالما شكلت مصر سوقاً استراتيجياً لمجموعة روتانا نظراً لما تتمتع به من مقومات أساسية ووجهة رائدة عالمياً على خارطة السياحة. ومما لا شك فيه أن مشاريع مجموعة شركة المراسم تمثل مكملاً وداعماً لخططنا التوسعية، وتوفر لنا فرصة لتعزيز حضورنا فى السوق المصرى من خلال أبرز علاماتنا التجارية لدفع عجلة قطاع الضيافة فى المنطقة، الأمر الذى يضع على عاتقنا التزاماً بأن نقدم كل خبراتنا وإمكانياتنا من أجل المشاركة فى نجاحها وتطوير حركة التنمية السياحية المزدهرة التى تشهدها الدولة».