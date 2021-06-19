تراند الفن: “كيف تدرب طفلك على القراءة؟”.. ندوة بقصر ثقافة البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطتها المتنوعة بثقافة البحر الأحمر، حيث بثت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان “كيف تدرب طفلك علي القراءة؟”، أوضح خلالها محمود عبدالستار طرق تحفيز أطفالنا على القراءة لخلق أجيال واعية ومثقفة. كما نظم بيت ثقافة القصير مناقشة لكتاب “أجداد وأحفاد”، تأليف يوسف الشارونى، فيما ناقش الكتاب محمود محمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة تدريب على تحريك عرائس الأطفال من سن خمس سنوات مع الفنان شعبان أبو الفضل. وقدم قصر ثقافة رأس غارب ورشة أشغال يدوية في تدوير المخلفات باستخدام بواقي الخيوط لعمل سجادة، قدمتها فاطمة سامح؛ حيث قامت بجمع خيوط المكرمية وأعادت استخدامها لعمل سجادة توضع بالمنزل باستخدام إبرة الكروشيه، وعمل غرزة السلسلة ثم الحشو، بينما أعد بيت ثقافة الحمراوين “ورشة حكي” بعنوان “كأنك يا أبو زيد ما غزيت”

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