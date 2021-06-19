تراند الفن: محافظة المنيا: إعداد محضر لتثبيت 8297 موظفًا مؤقتًا

المنيا – محمد النادي:

أعلنت محافظة المنيا، عن إنهاء لجنة الموارد البشرية، من إعداد محضر يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين.

وتضمن البيان الذي أصدرته المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مساء اليوم السبت، “حرصا من محافظة المنيا على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، وفي ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة والذى يتضمن الموافقة على تثبيت عدد 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة (المرحلة الثانية)”.

وأوضح البيان، أن محافظ المنيا، وجّه بسرعة عرض قرار التثبيت عليه للاعتماد بأسرع وقت ممكن ، وفور الإنتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.