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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت مصراوي 9 زيارة
المنيا – محمد النادي:
أعلنت محافظة المنيا، عن إنهاء لجنة الموارد البشرية، من إعداد محضر يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين.
وتضمن البيان الذي أصدرته المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مساء اليوم السبت، “حرصا من محافظة المنيا على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، وفي ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة والذى يتضمن الموافقة على تثبيت عدد 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة (المرحلة الثانية)”.
وأوضح البيان، أن محافظ المنيا، وجّه بسرعة عرض قرار التثبيت عليه للاعتماد بأسرع وقت ممكن ، وفور الإنتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظة المنيا: إعداد محضر لتثبيت 8297 موظفًا مؤقتًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.