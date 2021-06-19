فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - أكدت الدكتورة منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، أهمية التوصل لحلول لا تؤذي مصر أو السودان في ملف السد الإثيوبي، حيث يمثل نهر النيل عراقة وخصوصية لمصر، ومن الضروري الحفاظ على هذه الثروة، مضيفة أنّ الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن السد، تتطلب حلولا لا تؤذي هذا التراث، بشكل يحافظ على حقوق مصر المكتسبة على مر السنين.
وأضافت عبدالصمد، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة TeN، أنّ الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أمر ضروري، فالأمن القومي والمائي مرتبطين، ومن الضروري وجود تضامن عربي لإعطاء كل ذي حق حقه، ودعم مصر والسودان في أزمة السد، معتبرة أنّ اجتماع الدوحة قد يمثل ضغطا لمصلحة مصر والسودان في ملف السد الإثيوبي.
وأردفت وزيرة الإعلام اللبنانية، أنّ التفريط في هذا الحق قد ينسحب على حقوق أخرى ويؤثر على الدول العربية، وأنّ التكامل والتضافر العربي ضروري في ملف السد الإثيوبي وجميع الملفات المصيرية.
على جانب آخر، أوضحت الدكتورة منال عبدالصمد، أنّها لا تطمح إلى مناصب ولكن لأهداف، فالمركز بالنسبة لها لا قيمة لها، وتحقيق الهدف في حد ذاته نجاح، معقّبة: «من يحاربني بالأقوال أحاربه بالأفعال، ولا أرد على أي هجوم أتعرض له، ولا أعيره اهتماما، وأثبت عكس الانتقادات بالأفعال والرأي العام هو الذي يحكم، وحكمه دائمًا في محله».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة إعلام لبنان: التضافر العربي ضروري في ملف السد الإثيوبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.