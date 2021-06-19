تراند الفن: من قلب تونس.. الفضائيات تستعين بـ “القاهرة 24” في تغطية أحداث وكواليس مباراة الأهلي والترجي (صور)

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدمًا في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا على نادي الترجي التونسي، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.
وعلى مدار الأيام الماضية، قدم “القاهرة 24” تغطية كاملة لأجواء المباراة، وبعثة النادي الأهلي في العاصمة التونسية، من خلال موفده إلى تونس “بلال السيسي” نائب رئيس القسم الرياضي، الذي قدم تغطية مميزة منذ لحظة وصول بعثة المارد الأحمر إلى مطار قرطاج.
وساهمت التغطية المميزة لموفد “القاهرة 24″، إلى تونس، في استعانة عدد كبير من الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية، باسم “القاهرة 24” وموفده بلال السيسي، لرصد جميع أجواء البعثة واستعدادات المارد الأحمر للمباراة.
مساء أون تايم
وكانت أولى البرامج التي استعانت بموفد القاهرة 24، لمتابعة بعثة النادي الأهلي في تونس، برنامج مساء أون تايم، الذي يتم إذاعته على قناة أون تايم سبورتس 2، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي.
برنامج بي أون تايم
الأمر ذاته، تكرر مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، الذي استعان بموفد “القاهرة 24”، لرصد آخر مستجدات بعثة الأهلي في تونس، وموافقة “كاف” على حضور جماهير الترجي للمباراة.
برنامج اللعيب
واستعان الإعلامي مهيب عبدالهادي، مقدم برنامج “اللعيب” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، بموفد القاهرة 24، للحديث عن مواجهة الأهلي والترجي برادس وآخر استعدادات المارد الأحمر لها.
برنامج جمهور التالتة
ورصد موفد القاهرة 24، الكواليس الأخيرة للمباراة داخل معسكر النادي الأهلي، للإعلامي إبراهيم فايق، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “جمهور التالتة” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس2”.
برنامج بي أون تايم
كما استعان الإعلامي كريم رمزي، بموفد القاهرة 24، مجددًا ببرنامج “بي أون تايم” على قناة أون تايم سبورت، للحديث عن اللمسات الأخيرة للمارد الأحمر، قبل ساعات من انطلاق المباراة اليوم السبت.
برنامج التاسعة
واستعان برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى بالتلفزيون المصري، بموفد القاهرة 24 أيضًا، لمتابعة تجهيزات مباراة الأهلي والترجي بالدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: من قلب تونس.. الفضائيات تستعين بـ “القاهرة 24” في تغطية أحداث وكواليس مباراة الأهلي والترجي (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.