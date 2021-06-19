- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت مصراوي 3 زيارة
(مصراوي):
قال الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تحديد الحد الأدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى من المجموع الاعتباري للشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية من الالتحاق بالكليات، مؤكدًا أن هناك 102 ألف طالب من الجنسيات المختلفة يدرسون في الجامعات المصرية، بسبب المزايا التي توفرها مصر واهتمامها بالبرامج الحديثة واهتمام القاهرة بملف الطلاب الوافدين.
وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على إجراء اختبارات قدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة بشأن تحديد حد أدنى للكليات لا تنطبق على طلاب الثانوية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه يتم التوسع في تخصص التمريض نظرًا لاحتياج المجتمع لهذا التخصص، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات أجاز للطلاب الحصول على الشهادة الجامعية بعد اجتياز الساعات المعتمدة، موضحًا أن هذا يعني أن الطالب غير مرتبط بعدد معين من السنوات ولكن بقدر العلم الذي تحصل عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التعليم العالي: قرارات المجلس الأعلى للجامعات لا تنطبق على طلاب الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.