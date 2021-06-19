تراند الفن: التعليم العالي: قرارات المجلس الأعلى للجامعات لا تنطبق على طلاب الثانوية العامة

(مصراوي):

قال الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تحديد الحد الأدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى من المجموع الاعتباري للشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية من الالتحاق بالكليات، مؤكدًا أن هناك 102 ألف طالب من الجنسيات المختلفة يدرسون في الجامعات المصرية، بسبب المزايا التي توفرها مصر واهتمامها بالبرامج الحديثة واهتمام القاهرة بملف الطلاب الوافدين.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على إجراء اختبارات قدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة بشأن تحديد حد أدنى للكليات لا تنطبق على طلاب الثانوية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه يتم التوسع في تخصص التمريض نظرًا لاحتياج المجتمع لهذا التخصص، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات أجاز للطلاب الحصول على الشهادة الجامعية بعد اجتياز الساعات المعتمدة، موضحًا أن هذا يعني أن الطالب غير مرتبط بعدد معين من السنوات ولكن بقدر العلم الذي تحصل عليه.