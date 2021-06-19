فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - طمأن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير الفارس الأبيض بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء في ظل اقتراب نهاية تعاقده مع النادي.
وأضاف أحمد سيد زيزو خلال تصريحات تليفزيونية، أن نادي الزمالك له فضل كبير علي، وهو ما أعادني لصفوف المنتخب القومي من جديد.
وتابع زيزو: “أتمنى أن اختم مشواري الكروي بصفوف الزمالك”، معلنًا عن حدوث انفراجة قريبة وأخبار سعيدة لجمهور الزمالك.
ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمواجه مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.
ويتوجه الزمالك إلى السويس، ظهر الإثنين المقبل، للانتظام في معسكر مغلق هناك، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.
ويواجه الزمالك المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد السويس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد زيزو: أتمنى ختام مشواري الكروي بالزمالك.. وانتظروا أخبارًا سعيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.