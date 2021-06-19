فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - (مصراوي): قال النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد العديد من الإنجازات الكبيرة بكافة المجالات، ولكن ملف الحماية الاجتماعية يشهد بشكل خاص بإنجازات يومية تشمل جميع فئات المجتمع المصري. جاء ذلك في كلمته فعاليات ورشة عمل حزب “مستقبل وطن” برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي”، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج، في ضوء ورش العمل التي تعقد في مقر الحزبللحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها منأجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا. ويشارك فى اللقاء النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ورحب الشريف ترحيبه بقيادات الحزب والوزيرة مؤكدًا أنها نموذج من النماذج التنفيذية الرائعة، والجميع شاهد على إنجازاتها، مرحبًا بجميع الحضور في ورشة العمل الـ38 التي تعقد من جانب الحزب في ضوء النقاش بين حزب مستقبل وطن والسلطة التنفيذية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أشرف رشاد: ملف الحماية الاجتماعية يشهد إنجازات يومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.