تراند الفن: محافظ المنيا: تقنين الأوضاع الوظيفية لـ8297 عاملا مؤقتا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، عن تقنين أوضاع 8297 من العاملين المؤقتين، ضمن المرحلة الثانية لاستقرار أوضاع العاملة المؤقتة بالمحافظة.

وأصدرت محافظة المنيا بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أنه حرصاً على تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وفى إطار السياسة العامة للدولة لاستقرار الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة، وفى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنهت لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، المرحلة الثانية.

ووجه محافظ المنيا بسرعة عرض قرار التثبيت عليه للاعتماد بأسرع وقت ممكن، وفور الانتهاء من مراجعة محضر لجنة الموارد البشرية من التنظيم والإدارة.

واستقبل محافظ المنيا، الأربعاء الماضي، اللجنة المسئولة عن وضع آلية تثبيت 6549 متعاقد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمشكلة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وتضم اللجنة: عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، وعدد من الأعضاء، وذلك لمناقشة الموضوعات الخاصة بالعمالة الموقتة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

أكد محافظ المنيا، على أهمية حل مشاكل جميع العاملين بالتربية والتعليم وتقنيين أوضاعهم الوظيفية، ووجه إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد القانونية، لتثبيت 6549 متعاقد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.