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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت مصراوي 2 زيارة
واشنطن – (أ ش أ):
قالت هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية إن متحور فيروس كورونا الذي يُطلق عليه اسم (دلتا) يحتمل أن يصبح الأكثر شيوعاً بين نظائره من المتحورات الأخرى في الولايات المتحدة.
وأوضحت شكبة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن متحور (دلتا) قابل للانتقال أكثر من نظيره الذي ظهر بالمملكة المتحدة.
وأضافت الشبكة أن هذا يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس جو بايدن عن أن الولايات المتحدة حقنت – حتى الآن – أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الداخل، مشيرة إلى أنه “من غير الواضح إذا ما ستتمكن الولايات المتحدة من تحقيقه هدفه في الوصول إلى تطعيم 70% من البالغين بلقاح واحد على الأقل بحلول 4 يوليو المقبل”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس جو بايدن المواطنين الأمريكيين إلى التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هيئة أمريكية تحذر: السلالة الهندية من كورونا قد تصبح الأكثر شيوعاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.