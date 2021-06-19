تراند الفن: نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد.. بالاسم ورقم الجلوس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 10:09 مساءً - يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021، ويترقب الطلاب رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، ومن المقرر أن يعلن المحافظ أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، كما سيجرى اتصالاً بهم لتهنئتهم، قبل تكريمهم رسمياً في حفل تنظمه المحافظة.

وتستعرض «الوطن»، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد بالاسم

ويمكن لطلاب محافظة بورسعيد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم من هنـــــا، حيث سيتم إتاحة النتيجة فور اعتمادها من محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد برقم الجلوس

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس أيضاً، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد على الصفحة الرسمية للمحافظة

ومن المقرر أن تتيح محافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، من هنــا، وفقاً لتصريحات الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي أكد أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية قبل وصولها للمدارس.

الغضبان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

ويعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بوسعيد، بعد قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم.

وفي وقت سابق، أكد محافظ بورسعيد أن الامتحانات سارت بشكل هادئ، ولم تتلق غرف العمليات أي شكاوى، وأنه جرى الانتهاء من التصحيح قبل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد.