تراند الفن: أول رد من محمد رمضان على تصريحات سميرة عبد العزيز (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - رد الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، حول اتهامها له بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد رفضها التعاون معه وتجسيد دور والداته في أحد الأعمال.

وظهر رمضان في فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: مؤكدًا أنه لم يصدر منه هذا الفعل وأن ما صرحت به اسميرة عبد العزيز غير صحيح

وقال رمضان في الفيديو: “حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق”.

وتابع: “عمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة دي، إني أكلمها في أجرها كام وإنها شحاتة وإن ضفر أمي برقبتها ده عمره ما يحصل”.

وواصل: “أكتر شيء أسعدني إني من قبل ما أنشر فيديو وأوضح الأمر جمهوري ما صدقش ما قيل”.

وأختتم: “ده توضيح ومنتظر رأيكم في أغنية ثابت موجودة على يوتيوب وكل المنصات السمعية، ثقة في الله نجاح، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة”.

وأثارت الفنانة سميرة عبد العزيز الجدل بشأن تصريحاتها عن الفنان محمد رمضان، وقالت: “إنه أهانها في رسالة نصية عبر تطبيق الـ”واتساب”.

وأوضحت سميرة، في تصريحاتها لـ”القاهرة 24″ إنها لم تحب الرد على الفنان محمد رمضان، لأنها لا تفهم الطريقة التي يختارها في مواجهة المشكلات بحياته، متابعةً: “كل واحد حر وأنا اخترت ماردش عليه”.

وتابعت سميرة عبد العزيز أنها لا تعرف محمد رمضان شخصيًا لذلك لم ترد، قائلةً: “أنا معرفهوش شخصيًا، ولكن حقي أرفض أجسد دور والدة بلطجي، بعدما جسدت دور والدة الشعراوي ووالدة أم كلثوم”.