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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 9 زيارة
صحيفة المرصد – وكالات : نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت بانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، بدعوى أنه سيكون “أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات: “بعد أن أملى الزعيم الأعلى بشكل فعال على الشعب الإيراني من يختاره، انتخب أقل من 50 في المئة من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسا سيكون الأكثر تطرفا حتى الآن”.
وقال: “لقد استنكر المجتمع الدولي بشكل صائب جزار طهران إبراهيم رئيسي على دوره المباشر في إعدام أكثر من 30 ألف شخص خارج نطاق القضاء”.
وأضاف: “كشخصية متطرفة، ملتزمة بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي العسكري، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية، وينبغي أن يثير ذلك قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق إسرائيلي على فوز “إبراهيم رئيسي” بانتخابات الرئاسة الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.