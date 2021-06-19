تراند الفن: أول تعليق إسرائيلي على فوز “إبراهيم رئيسي” بانتخابات الرئاسة الإيرانية

صحيفة المرصد – وكالات : نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت بانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، بدعوى أنه سيكون “أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات: “بعد أن أملى الزعيم الأعلى بشكل فعال على الشعب الإيراني من يختاره، انتخب أقل من 50 في المئة من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسا سيكون الأكثر تطرفا حتى الآن”.

وقال: “لقد استنكر المجتمع الدولي بشكل صائب جزار طهران إبراهيم رئيسي على دوره المباشر في إعدام أكثر من 30 ألف شخص خارج نطاق القضاء”.

وأضاف: “كشخصية متطرفة، ملتزمة بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي العسكري، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية، وينبغي أن يثير ذلك قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي”.