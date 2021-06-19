تراند الفن: عاجل.. مصرع 5 بينهم 3 طلاب وإصابة 15 في حوادث طرق بالدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - لقي 5 أشخاص، بينهم 3 طلاب، مصرعهم، في سلسلة حوادث على الطرق في محافظة الدقهلية، خلال يوم واحد، أسفرت عن إصابة 15 آخرين، حيث لقي طالب مصرعه، وأصيب 5 آخرون في تصادم سيارتين على طريق «المنصورة – السنبلاوين»، كما لقيت طالبة مصرعها، وأصيب 4 أخريات في طريق «شرنقاش»، ولقيت ربة منزل مصرعها أثناء عبورها طريق «طناح»، مركز المنصورة، ولقي سائق «توكتوك» مصرعه بمنية النصر، إثر انقلابه على جانب الطريق، كما أصيب 3 أشخاص أمام قرية «الديرس»، التابعة لمركز أجا، إثر تصادم 3 سيارات ومؤكية «توكتوك»، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع شخص وإصابة 6 في تصادم على طريق السنبلاوين

لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 آخرون إثر وقوع تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة ملاكي، يستقلها محاسب على طريق «المنصورة- السنبلاوين»، أمام قرية «طنبارة»، التابعة لمركز السنبلاوين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت مباحث السنبلاوين من ضبط لفافتين من مخدر «البانجو» بالسيارة الملاكي.

مصرع طالبة وإصابة 4 في سباق موتوسيكلات بمحور «شرنقاش»

وعلى طريق «المنصورة – دمياط» الشرقي، لقيت طالبة مصرعها وأصيبت طالبة أخرى و3 آخرين، إثر قيام قائدي موتوسيكلين بالتسابق فيما بينهما، واختلال مقود القيادة بيد سائق أحد الموتوسيكلين، نتيجة السرعة الزائدة، مما أدي إلى انحرافه واصطدامه بالطالبتين، حال سيرهما على جانب الطريق أمام قرية «شرنقاش»، التابعة لمركز طلخا.

مصرع شخص بسبب عبور خاطئ لطريق «طناح»

ولقي طالب مصرعه متأثراً بإصابته بنزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات وكسور متفرقة، على طريق «المنصورة- طناح»، إثر اصطدام سيارة به خلال عبوره الطريق أمام قرية «عزبة فودة».

إصابة عامل في تصادم جرار بموتوسيكل

واستقبل مستشفى السنبلاوين العام «محمد السعيد عبدالفتاح إبراهيم الغريب»، 21 سنة، عامل، مقيم قرية «كفر بهيدة»، بدائرة مركز ميت غمر، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالركبة، نتيجة اصطدام موتوسيكل قيادته، برفقة أحد أصدقائه، بجرار زراعي من الخلف، مما أدى الى حدوث إصابته، وانصراف قائد الجرار من مكان الحادث.

وفاة ربة منزل وإصابة شخص على طريق «طناح»

وعلى طريق «المنصورة – طناح»، أمام قرية «جديدة الهالة»، التابعة لمركز المنصورة، لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها، بعدما صدمتها دراجة نارية، كما أصيب قائد الدراجة بكسر في الساق، نتيجة انقلابه على الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفيت المصابة الأولى فور وصولها.

مصرع سائق في انقلاب «توكتوك» بمنية النصر

ولقي سائق «توكتوك» مصرعه بمنية النصر، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة نزيف داخلي بالصدر، إثر انقلابه على جانب الطريق، خلال سيره بأحد شوارع البندر، بسبب اختلال مقود القيادة بيده.

إصابة 3 في حادث على طريق ميت غمر

وأصيب 3 أشخاص أمام قرية «الديرس»، التابعة لمركز أجا، إثر تصادم 3 سيارات و«توكتوك»، على طريق «ميت غمر- أجا».

إصابة سيدة في تصادم جرار زراعي بسيارة على طريق السنبلاوين

وأصيبت ربة منزل بجروح قطعية بالحاجب الأيسر وتورم بالعين اليسرى، إثر اصطدام سيارة بجرار زراعي، نتيجة التخطي الخاطئ من قائد الجرار، أمام قرية «منشأة هلال»، التابعة لمركز السنبلاوين، بطريق «السنبلاوين – ميت غمر».