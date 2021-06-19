تراند الفن: علاء مبارك يعلق على مباراة الأهلي والترجي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت مصراوي 8 زيارة

(مصراوي): علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي انتهت بهدف للأهلي دون رد. وغرّد مبارك عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “ألف مبروك للنادي الأهلي، وعقبال التأهل للنهائي بإذن الله، وهارد لاك لنادي الترجي”.

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