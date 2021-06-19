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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت مصراوي 4 زيارة
(مصراوي):
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نقصًا في وظائف الأخصائي الاجتماعي، ولكن يتم التغلب على هذا الأمر من خلال الخدمة العامة، خاصة وأن الأخصائي الاجتماعي والرائدة الريفية من أهم العناصر بالوزارة التي تقدم جهودًا عظيمة على أرض الواقع، جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن تحت عنوان “برامج الحماية الاجتماعية”.
وأضافت، في ندوة لحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، أن الأخصائي الاجتماعي يراقب على تقديم الخدمة، ومن هنا يأتي دوره المهم بالوزارة، ويتم إعداد تشريع بشأن الخدمة العامة ليساهم في التغلب على هذه الأزمة المتمثلة في نقص الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، لتكون لهم نسبة من الخدمة العامة، مشيرة إلى أنه يتم استضافة بنك ناصر في الوحدات الاجتماعية المطورة، للتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين.
وفيما يخص الرائدات الريفيات ودورها فى المجتمع، قالت القباج، إن دورها عظيم، وتم رفع المكافأة التي كانت تتقاضاها إلى 900 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بالإضافة لحزمة من المزايا المتمثلة في دمجها في منظومة التأمين الصحي والتموين، وغيرها من المزايا التي تحصل عليها الرائدة الريفية لعظيم دورها في المجتمع والوزارة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة التضامن: رفع مكافأة الرائدات الريفيات من 300 إلى 900 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.