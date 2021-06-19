فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - لندن – (د ب أ) قال البروفيسور آدم فين، الذي يقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن اللجنة المشتركة للتطعيمات، إنه لا يشعر بالثقة في أن معدل التطعيم الحالي سوف يفوق معدل انتشار سلالة “دلتا” لفيروس كورونا. وأضاف: “لا أشعر بالثقة.. ولكن هناك بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وتابع: “لا تزال أحدث أرقام مكتب الإحصاء الوطني تظهر ارتفاعا، ولكن هذا الارتفاع لم يتسارع تماما بقدر ما كنت أخشى خلال الأسبوع الماضي”. وأضاف: “كلما أسرعنا في إعطاء الجرعات الثانية خاصة لكبار السن، كلما قلت موجة دخول المستشفيات التي سنشهدها هذه المرة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خبير بريطاني: لا أثق في تفوق سرعة التطعيمات على معدل انتشار سلالة “دلتا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.