فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - كتب- أسامة علي: شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين. وينشر “مصراوي” أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي: – مصدر بـ”تعليم القاهرة” يكشف موعد إعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية – سبورات ذكية وإنترنت.. التعليم: تطوير البينة التكنولوجية لمدارس 30 يونيو -​اليوم.. المدارس تبدأ تسليم طلاب الثانوية أرقام الجلوس استعدادًا للامتحانات – طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية في أول أيام الدور الأول – “تحتاج بعض الوقت”.. مستشار “التعليم العالي” يكشف موعد تطبيق نظام الساعات 95 % للطب و85% للهندسة.. الحد الأدنى لتنسيق الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات – تنسيق القبول بالجامعات 2021 – 2022.. بيان رسمي من المجلس الأعلى للجامعات

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التعليم في 24 ساعة| تنسيق الجامعات.. وتسليم أرقام جلوس الثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.