تراند الفن: شريف دسوقي: أبدأ إجراءات تركيب طرف صناعي غدا.. وتعاقدت على «100 وش 2»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 11:09 مساءً - قال الفنان شريف دسوقي، إن عملية الجراحية الأخيرة التي أجراها، وبُترت فيها ساقه، نجحت بسبب قوة وكفاءة الطب المصري، فمصر تمتلك فرق طبية على أعلى مستوى، موضحًا أن الأطباء في مصر لديهم أمانة بالغة، والطب في مصر عالمي ولا يُقارن بأي طب موجود في أي دولة على مستوى العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة والناس».

وأضاف «دسوقي»، أنه سيظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم «ماما حامل»، كما أن هناك خطوة جديدة في حياته، حيث إنه بداية من غدًا سيبدأ مقاسات الطرف الصناعي الذي سيجري تركيبه له حتى يساعده على المشي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وسيجري تركيبه له في مصر.

شريف دسوقي: لو فضلت أشكر الرئيس مش هوفيه حقه

وتابع: «لو فضلت أشكر الرئيس مش هوفيه حقه ولا مجلس الوزراء»، موضحًا أنه بعد تركيب الطرف الصناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، منوهًا الى أن هناك لاعبي كرة يرتدون هذا الساق الصناعي ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد، كما أعلن مشاركته في بعض من الأفلام والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة.

وأردف أنه سيشارك خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من «وقفة رجالة»، والجزء الثاني من مسلسل «بـ100 وش»، كما أنه مضى للمشاركة في هذه الأعمال، كما أن هناك ليلة حكي له في مسرح الطليعة والقومي بعد أسبوعين من الآن، موجها الشكر للمخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة «بـ100 وش» للوقوف بجانبه خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «أنا اتولدت تحت خشبة المسرح.. بيتنا كان جوة المسرح»، كما أن والده كان مدير المسرح ورخصته موجودة، منوهًا على أنه عاش مع إسماعيل ياسين خلال فترة كبره، كما أنه تعجبه تجربة مسرحية للشباب من إخراج تامر كرم ومعتز ولي الدين.