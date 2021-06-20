تراند الفن: برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41%، وذلك بأحدى قاعات ديوان عام المحافظة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد اضغط هنا

وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 11 ألف و810 طالب، منهم 6051 طالب، و5759 طالبة، ونجح منهم 9722 طالب بنسبة نجاح 82.41%.