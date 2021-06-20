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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 19 دقيقة مضت مصراوي 26 زيارة
بورسعيد – طارق الرفاعي:
اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41%، وذلك بأحدى قاعات ديوان عام المحافظة.
ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:
نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد اضغط هنا
وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 11 ألف و810 طالب، منهم 6051 طالب، و5759 طالبة، ونجح منهم 9722 طالب بنسبة نجاح 82.41%.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.