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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت مصراوي 12 زيارة
بوخارست – (د ب أ)
تم الإبلاغ عن سلسلة من الانفجارات في مصنع ذخيرة في صربيا اليوم السبت، وهي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها رصد مثل هذا الحادث.
وذكر التلفزيون الرسمي الصربي أن انفجارات وقعت في مصنع سلوبودا في مدينة تشاتشاك جنوبي البلاد اليوم السبت. وشهد المصنع سلسلة من الانفجارات في الرابع من يونيو. ولم يتم تسجيل إصابات في ذلك الوقت.
وتم نقل موظفين اثنين إلى المستشفى اليوم ، حسبما أفاد الموقع الإخباري “نوفا دوت آر إس”. وبحسب التقارير، قامت الشرطة بتطويق المنشأة وكانت هناك سحابة دخانية كبيرة فوقها.
ولم يرد تأكيد رسمي للانفجار ولا معلومات بشأن سبب حدوثه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أنباء عن انفجارات في مصنع ذخيرة بصربيا للمرة الثانية خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.