تراند الفن: نشرة الحوادث المسائية.. حقيقة “شبح الإسماعيلية” وإحالة المتسببين في انهيار “عقار السلام” للمحاكمة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 صباحاً - كتب – طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم “مصراوي” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

شاب يضرب والدته بـ4 طعنات في العمرانية

شرع مريض نفسي في التخلص من والدته المسنة بعدما سدد لها 4 طعنات بالجسم بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

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بعد تداول فيديو.. مصدر أمني يكشف حقيقة “شبح الإسماعيلية”

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “شبح مرعب فى شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين”.

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مصرع شخص وإصابة اثنين في سقوط سيارة من أعلى كوبري بالصف

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري الإخصاص بمركز الصف جنوب الجيزة.

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“عقار السلام المنهار”.. النائب العام يُحيل 9 متهمين للمحاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بتقديم 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار في حي السلام أول.

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تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس في اتهامه بسبّ رجل أعمال

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت، تأييد الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوع، وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بإزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه.

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تفاصيل مصرع صاحب فيديو علاج كورونا بالمخدرات في مواجهات مع الشرطة بقنا

لقي عنصر إجرامي مصرعه، وأصيب شقيقه- مطلوب على ذمة قضايا- في تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية بقنا.

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هروب امتد لـ12 يومًا.. مرتكب مذبحة الصف يسلم نفسه للشرطة

بعد هروب استمر لـ12 يومًا، سلم المتهم بقتل شقيقه وإصابة والدته وشقيقه الثالث بمركز الصف نفسه إلى قسم الشرطة بعد تضييق الخناق عليه.

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بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد نيابات الإسماعيلية بعد تنفيذ التحول الرقمي

قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وعدد من قيادات النيابة الإدارية، اليوم السبت، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

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