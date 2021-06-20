تراند الفن: “عمرو أديب” يحذر من الداعية “محمد حسين يعقوب” : “اوعوا تنخدعوا فيهم ..مع ربنا مفيش واسطة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد: حذر الإعلامي المصري، عمرو أديب، من الداعية في مصر، محمد حسين يعقوب وذلك بعد التفاعل الكبير الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدلائه بشهادته أمام المحكمة بقضية “داعش إمبابة”.

وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: “اوعوا تنخدعوا فيهم الدين لله والوطن للجميع، اللي عايز يصلي ويصوم ويزكي ويروح يحج أنت مش محتاج شيخ أنت مش محتاج واسطة أنت جايز تكون أحسن من يعقوب ده 100 مرة..”

وتابع أديب قائلاً: “مع ربنا مفيش واسطة، يعني أنت دعائك واصل لربنا وأعمالك واصلة لربنا أنت مش محتاج حاجة، بعد ما يقرب 1500 سنة من الإسلام في تريليون كتاب وتريليون شيخ وتريليون حاجة أنت مش محتاج حد إنما خلاص حكاية الواسطة وحكاية مولانا.. كانوا حلولنا سد النهضة”.

يذكر أن المتهمين بالقضية قالوا في التحقيقات، أنهم “يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين الشرعية”، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.