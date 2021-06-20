فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 1 زيارة
واصلت محافظة كفر الشيخ، التراجع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة الماضية، طبقًا لتصريحات مصدر طبي مسؤول بمديرية الشيءون الصحية بالمحافظة، حيث بينت النتائج المعملية، لتحاليل PCR أن إجمالي ما سجلته المحافظة اليوم، 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الحالات المصابة الجديدة موزعة على 4 مستشفيات، حيث سجل مستشفي الحامول المركزي، 3 حالات إصابة لاثنين من طاقم التمريض، ومدرسة، فيما سجل مستشفى دسوق العام، حالة واحدة، لربة منزل، وسجل مستشفى حميات دسوق حالة واحدة لتاجر سبعيني، وسجل مستشفى فوة المركزي، حالة واحدة لفنية تمريض بالمستشفى.
وأوضح أنه جرى عزل الحالات طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انخفاض مستمر.. كفر الشيخ تسجل 7 حالات إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.