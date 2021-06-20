تراند الفن: انخفاض مستمر.. كفر الشيخ تسجل 7 حالات إصابة بكورونا

واصلت محافظة كفر الشيخ، التراجع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة الماضية، طبقًا لتصريحات مصدر طبي مسؤول بمديرية الشيءون الصحية بالمحافظة، حيث بينت النتائج المعملية، لتحاليل PCR أن إجمالي ما سجلته المحافظة اليوم، 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الحالات المصابة الجديدة موزعة على 4 مستشفيات، حيث سجل مستشفي الحامول المركزي، 3 حالات إصابة لاثنين من طاقم التمريض، ومدرسة، فيما سجل مستشفى دسوق العام، حالة واحدة، لربة منزل، وسجل مستشفى حميات دسوق حالة واحدة لتاجر سبعيني، وسجل مستشفى فوة المركزي، حالة واحدة لفنية تمريض بالمستشفى.

وأوضح أنه جرى عزل الحالات طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات.