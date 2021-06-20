تراند الفن: رئيس دار الأوبرا عن قطة المهرجان: “مفيش تعليمات بالقتل”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 صباحاً - قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن واقعة قطة المهرجان التي أثارت الجدل تتعلق بقطة واحدة كانت موجودة باستمرار في المسرح الصغير منذ سنوات وبالفعل ولدت هذه القطة وأنجبت قططًا.

ونفى صابر في مداخلة هاتفية له خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، أن يكون عدد القطط التي توفيت أكثر من واحدة، قائلًا: “كانت قطة واحدة وفوجئت على التواصل الاجتماعي أن القصة تحولت لصيغة الجمع قطط”.

وكشف صابر أن دار الأوبرا بعد إنجاب القطة لصغارها أحدثت ضجيجًا وشكوى، الأمر الذي دفعنا للاتصال بالجهات المختصة ممثلة في مديرية الطب البيطري للتعامل معها فنيًا وبالفعل أخذوا صغارها ووضعوها في الحديقة الخارجية، مؤكدًا أنه لم يعلم بتفاصيل التعامل معها لأنه تم إخطاره وقتها أنه تم التعامل معها وفقًا لتقرير طبي لكنه فوجئ بالحديث عن أن القطة ماتت، قائلًا: “عندنا عشرين قطة شبهها موجودة في ساحة الاوبرا الخارجية ومحدش عملهم حاجة”.

وأكد صابر أن نتائج التحقيق ستظهر ولن تتواني الاوبرا في إحالة التحقيق في حال ثبوت مقتل القطة لأكبر جهات تحقيق منوط بها البت في الأمر، قائلًا: “محدش عندنا بيدي تعليمات بالقتل والطبيعي لما بيكون فيه حيوانات مع وجود شكوى بيتم نقل هذه الحيوانات الأليفة لموقع أخر وبكرر مفيش تعليمات بالقتل”.