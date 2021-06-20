فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 12:09 صباحاً - قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن واقعة قطة المهرجان التي أثارت الجدل تتعلق بقطة واحدة كانت موجودة باستمرار في المسرح الصغير منذ سنوات وبالفعل ولدت هذه القطة وأنجبت قططًا.
ونفى صابر في مداخلة هاتفية له خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، أن يكون عدد القطط التي توفيت أكثر من واحدة، قائلًا: “كانت قطة واحدة وفوجئت على التواصل الاجتماعي أن القصة تحولت لصيغة الجمع قطط”.
وكشف صابر أن دار الأوبرا بعد إنجاب القطة لصغارها أحدثت ضجيجًا وشكوى، الأمر الذي دفعنا للاتصال بالجهات المختصة ممثلة في مديرية الطب البيطري للتعامل معها فنيًا وبالفعل أخذوا صغارها ووضعوها في الحديقة الخارجية، مؤكدًا أنه لم يعلم بتفاصيل التعامل معها لأنه تم إخطاره وقتها أنه تم التعامل معها وفقًا لتقرير طبي لكنه فوجئ بالحديث عن أن القطة ماتت، قائلًا: “عندنا عشرين قطة شبهها موجودة في ساحة الاوبرا الخارجية ومحدش عملهم حاجة”.
وأكد صابر أن نتائج التحقيق ستظهر ولن تتواني الاوبرا في إحالة التحقيق في حال ثبوت مقتل القطة لأكبر جهات تحقيق منوط بها البت في الأمر، قائلًا: “محدش عندنا بيدي تعليمات بالقتل والطبيعي لما بيكون فيه حيوانات مع وجود شكوى بيتم نقل هذه الحيوانات الأليفة لموقع أخر وبكرر مفيش تعليمات بالقتل”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس دار الأوبرا عن قطة المهرجان: “مفيش تعليمات بالقتل” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.