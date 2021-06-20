تراند الفن: نصائح مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية داخل اللجان أثناء الامتحانات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادة الثانوية لا تخرج عن كون الطالب اختار إجابته من «أ أو ب أو ج أو د»، مناشدًا الطلاب بتسويد الإجابة الصحيحة بقلم أزرق، حتى يستنثى للاسكنر بقراءة الإجابة الصحيحة، «لو اتلغبطت في الإجابة وعاوز تختار واحدة أخرى، وعاوز تغير رأيك، حط عليها علامة أكس وإعمل دائرة على الصح، السوفت وير بياخد باله من أن علامة الإكس لا يُعتد بها».

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطالب إذا قام بالشخطبة كثيرًا داخل البابل شيت، عليه أن يطلب ورقة جديدة ويقوم بتسويد الإجابات مرة أخرى، «أي حاجة في الامتحانات بتيجي على الكل، مش على طالب واحد، بقول لأولياء الأمور الامتحان مش على ابنكم فقط، والقياس على المجموع، والتقييم على المجموع، والتنسيق على المجموع، والسهل والصعب على الكل، بنعمل اسئلة تُصنف الطلاب».

ووجه وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، نصائح للطلاب: «ذاكر الدرس وملكش دعوة بالأمور الجانبية كل ما حليت هتاخد درجات أحسن، لا تشغل نفسك بأستيكة ولا كوريكتر، ولا قلم رصاص»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه كان هناك قلق من قبل أولياء الأمور على موضوع جانبي خاص بـ«هل الامتحانات على التابلت ولا البابل شيت»، مؤكدًا أن الوزارة قررت تقديم البابل شيت والتابلت معا لمنع القلق بنسبة 100%.

وواصل: «الناس قالت طالما هنعمل البابل شيت وهيتحل عليه، طب هتشيلوا التابلت لية الولاد ادربوا عليه، قولتلهم خلاص خلوه، الأمهات برضوا يرجعوا يقولوا ولادنا يعني زي الأخطبوط هيملوا يمين وشمال، بقولهم طب يا ستي التابلت اختياري وخلوه يملوا البابل شيت فقط».