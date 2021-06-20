تراند الفن: وفد «محلية النواب» يزور مشروع حديقة بنت الشاطئ بدمياط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، جولة ميدانية، لعدد من المشروعات بمدينتي دمياط ورأس البر، بمرافقة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد.

وتفقد الوفد، مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، التى جرى تنفيذ أعمال تطويرها، وفقا لفكر جديد يتماشى مع خطة التنسيق الحضاري، التى تشهدها المحافظة خلال الآونة الأخيرة، إذ تضمن المشروع إنشاء سور للكورنيش، وممشى، ومنطقتين للصيد وألعاب الأطفال، ومقاعد وتشجير الحديقة وإنارتها، وإنشاء مظلات لانتظار سيارات الأجرة، فضلاً عن رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن وساري العلم.

وأكدت المحافظ، أن المحافظة حرصت على تطوير المنطقة لكونها من المناطق الهامة التى تقع بقلب المدينة، وأحد أهم المنتزهات بها، يتردد عليها الكثير من المواطنين.

كما زاروا موقع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير مخلفات حيوانية «كوكر»، الواقع على مساحة 12 فدان بشطا.

وتحدثت «المحافظ» عن المشروع، قائلة إنه أكبر مشروع تنموى تشهده المحافظة خلال الفترة الحالية، إذ يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، من خلال توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأشارت إلى تحقيق عائد اقتصادى كبير، وتعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية والحيوانية، منوهة بأن المشروع يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، ويقع خارج الكتلة السكنية، ويتميز الموقع بوقوعه بالقرب من مينائي دمياط وبورسعيد، حيث يبعد عن الأول بحوالى 12 كم، وعن ميناء بورسعيد بحوالى 50 كم.

وواصلت «المحافظ» حديثها حول المشروع، بشرح ما يتضمنه من حظائر ومجزرين حكومى، وآخر استثمارى، وساحات انتظار ذبح، ومخازن للأعلاف، ورصيف تنزيل وتصنيف، ومخثر للدم، ومحطتى تدوير المخلفات الحيوانية «كوكر» ومعالجة وفقا لأعلى المعايير.

فيما أشاد النائب السجيني بذلك المشروع المتكامل، الذى يأتى تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بالمشروع تكون مهمتها سرعة دراسة واتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بالمجزر.

وتفقدت المحافظ، رفقة النائب السجيني، المجزر القديم بشطا، للوقوف على وضعه الحالى نظرًا لتهالك مبانيه واعتماده على الأنظمة والمعدات القديمة وعدم قدرته على تلبية أعداد الماشية المقرر ذبحها كذا وقوعه داخل الكتلة السكنية، حيث أوضحت المحافظ أنه ومن هذا المنطلق جاء مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحى متكامل ضمن أهم الأولويات بالمحافظة.