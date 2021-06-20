تراند الفن: مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - قطاع كبير من المسلمون حول العالم يهتمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد الموافق 20 يونيو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي: مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة أذان الفجر: 03:08 أذان الظهر: 11:56 أذان العصر: 03:32 أذان المغرب 06:59 أذان العشاء: 08:32 مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية أذان الفجر: 03:07 أذان الظهر: 12:01 أذان العصر: 03:40 أذان المغرب: 07:07 أذان العشاء: 08:42 مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا أذان الفجر: 03:05 أذان الظهر: 11:57 أذان العصر: 03:35 أذان المغرب 07:02 أذان العشاء: 08:36 مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف أذان الفجر: 03:12 أذان الظهر: 11:57 أذان العصر: 03:30 أذان المغرب 06:57 أذان العشاء: 08:29 مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط أذان الفجر: 03:20 أذان الظهر: 11:57 أذان العصر: 03:25 أذان المغرب 06:52 أذان العشاء: 08:22 مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج أذان الفجر: 03:20 أذان الظهر: 11:55 أذان العصر: 03:21 أذان المغرب 06:49 أذان العشاء: 08:17 مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة أذان الفجر: 03:03 أذان الظهر: 11:56 أذان العصر: 03:34 أذان المغرب 07:01 أذان العشاء: 08:36 مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق أذان الفجر: 03:04 أذان الظهر: 11:55 أذان العصر: 03:32 أذان المغرب 06:59 أذان العشاء: 08:34

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.