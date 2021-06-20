فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة في الوقت الحالي تعمل على توسعة الطريق الدائري، كما أنه جارٍ العمل على إعادة تأهيل جميع المطالع والمنازل الخاصة به.
وأضاف حسام الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع علي قناة “mbc مصر”، أنه سوف يكون هناك نظام “its” وهو نظام مروري متطور يراقب حركة السيارات مما يضمن انتظام المرور على الطريق، بالإضافة إلى تركيب كاميرات ورادارات لمراقبة سرعة المركبات على الطريق.
وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن الهيئة تخطط لتشغيل أتوبيس prt بعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائري، وسيتم تخصيص محطات للأتوبيس عند التقطعات الرئيسية وسيكون للأتوبيس حارة خاصة بعيدًا عن الطريق، وسيتم عمل سلم كهربائي عند المحطات لصعود ونزول المواطنين للدائري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس هيئة الطرق: تركيب نظام “its” على “الدائري” لضمان انتظام المرور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.