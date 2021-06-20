تراند الفن: رئيس هيئة الطرق: تركيب نظام “its” على “الدائري” لضمان انتظام المرور

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة في الوقت الحالي تعمل على توسعة الطريق الدائري، كما أنه جارٍ العمل على إعادة تأهيل جميع المطالع والمنازل الخاصة به.

وأضاف حسام الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع علي قناة “mbc مصر”، أنه سوف يكون هناك نظام “its” وهو نظام مروري متطور يراقب حركة السيارات مما يضمن انتظام المرور على الطريق، بالإضافة إلى تركيب كاميرات ورادارات لمراقبة سرعة المركبات على الطريق.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن الهيئة تخطط لتشغيل أتوبيس prt بعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائري، وسيتم تخصيص محطات للأتوبيس عند التقطعات الرئيسية وسيكون للأتوبيس حارة خاصة بعيدًا عن الطريق، وسيتم عمل سلم كهربائي عند المحطات لصعود ونزول المواطنين للدائري.