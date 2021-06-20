تراند الفن: إحالة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الفنية المتحدة للمحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أحالت جهات التحقيق المختصة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الفنية المتحدة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وذلك بعد طلب من وزير المالية بتحريك الدعوة الجنائية ضده.

حملت القضية رقم 9 لسنة 2021 جنايات ضرائب القيمة المضافة، وقيدت تحت رقم 3741 لسنة 2021 التجمع الأول.

والمتهم في القضية هو، أحمد حسين صدقي – 68 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الفنية المتحدة.

وجاء بقرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، أنه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “المجموعة الفنية المتحدة” والخاضع لأحكام الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على نشاطه في الإنتاج والتوزيع السينمائي، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة على الرغم من بلوغ تعاملاته حد التسجيل المحدد قانونا وقام ببيع سلعة وتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة والتي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وتبين من خلال التحقيقات قيام المتهم بتقديم نشاط متمثل في خدمات تليفزيونية عن طريق بث إرسال لقنوات فضائية وكذلك حصر إيرادات “سينما مول العرب”، والمتمثلة في إيرادات شباك التذاكر وتم احتساب الضريبة على إيرادات ذلك الشق بفئة ضريبية نسبتها 5%.