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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن دقيقة واحدة مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الأشخاص يقوم بعملية سلخ لأحد الوعول.
وأثار الفيديو الجدل بين المغردين، خاصة أن الفيديو يأتي بعد ساعات من إطلاق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أمس السبت ، 20 وعلاً جبلياً مهددة بالانقراض بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.
فيما ينتظر أن يصدر بيان من الجهات المختصة للتأكد من ملابسات الفيديو المتداول، وإذا كان يخص الوعول التي أطلقتها الهيئة بالباحة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو متداول لذبح “وعل” بعد ساعات من إطلاق بعضها في الباحة يثير الجدل! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.