تراند الفن: فيديو متداول لذبح “وعل” بعد ساعات من إطلاق بعضها في الباحة يثير الجدل!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الأشخاص يقوم بعملية سلخ لأحد الوعول. وأثار الفيديو الجدل بين المغردين، خاصة أن الفيديو يأتي بعد ساعات من إطلاق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أمس السبت ، 20 وعلاً جبلياً مهددة بالانقراض بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة. فيما ينتظر أن يصدر بيان من الجهات المختصة للتأكد من ملابسات الفيديو المتداول، وإذا كان يخص الوعول التي أطلقتها الهيئة بالباحة.

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