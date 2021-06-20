تراند الفن: طارق شوقي: 99% من قلق طلاب الثانوية سببه الأمهات.. ابنك مش محتاج تدخلك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 صباحاً - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن ما يُثار من جدل حول امتحانات الشهادة الثانوية وطريقة الحل وغيرها، تأتي من أمهات الطلاب بنسبة 99%، «ليس من الطلبة وليس من آباء الطلاب»، موضحًا أن تدخلهم بهذا الشكل المقلق، والقلق الذين يصدروه لأبنائهم الطلاب، لا يعتقد أنه أمر صحي.

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن طالب الثانوية العامة من المفترض أنه على مشارف الجامعة، «يعني شاب واقف على رجلية ومش محتاج تدخل اطلاقا»، موضحًا أن عدد الطلاب الذين يشاهدون القنوات الفضائية الخاصة بالتعليم وكذلك المنصات التي وضعتها الوزارة «أرقام تفرح»، وسيتم الإعلان عنها خلال وقت قصير.

وأردف وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن عدد مشاهدات «مدرستنا 1» على موقع «يوتيوب» فقط من أكتوبر الماضي لمايو الماضي 14.5 مليون مشاهدة، على 1000 فيديو، « معنى ذلك الولاد بيخشوا عليه، مدرستنا 2 عليها إقبال وصل لـ 5 مليون في 3 أسابيع، منصة ذاكر على بنك المعرفة والمواد الرقمية عدد مشاهدتها 462 مليون، ده معناه أن الولاد نفسهم بيتعلموا بشكل جديد ويدخلوا على المنصات دي»

وتابع: «مفيش طالب عمل شكوى، وعدد المشاهدات بيقفل القضية، وبعدين ده فيه محطتين تليفزيون، وفيه قناة على يوتيوب، وحصص مصر، ومنصة ذاكر والبث المباشر بتاع الوزارة ، والطلاب ثالث سنة ليهم بالنظام ده، معندهمش قلق، كله عند اولياء الأمور».